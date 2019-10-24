В городе Олонец республики Карелия РФ медведь набросился на дрессировщика во время выступления в цирке. Видео нападения опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Ролик показывает, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой и принимает лакомство. После этого животное набросилось на дрессировщика. Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, но животное не реагировало. Тогда мужчина применил электрошокер.

Зрителей от сцены специальная решетка не отделяла. Когда зверя убрали со сцены, представление продолжилось, сообщает «Пятый канал». Цирк был приезжим.

По данным РИА Новости, дрессировщик остался жив.