Самой богатой женщиной России признана предпринимательница Елена Батурина по версии журнала Forbes. Сейчас состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в $1,2 млрд.

Издание напоминает, что Батурина является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве («Интеко»). Бизнесвумен возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.

На втором месте списка оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Список из 25 самых богатых женщин России замыкает теннисистка Мария Шарапова, состояние которой оценивается в $180 млн.

Журналисты Forbes отметили, что оценка состояния участников рейтинга составлялась на основе стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.