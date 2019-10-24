За три октябрьских дня сотрудники уголовного розыска и ГАИ задержали 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси. Сомнения у правоохранителей вызвали идентификационные номера (VIN) этих авто. Таковы итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере автобизнеса, сообщили БЕЛТА в МВД.

В поле зрения попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и др. В частности, обнаруженный в столице Lexus был похищен в Санкт-Петербурге, а изъятую на Витебщине Toyota Camry разыскивал хозяин из Московской области.

При этом информация о криминальном прошлом автомобилей для отдельных владельцев не была новостью. Так, в Новополоцке 27-летний житель Россонского района на требования сотрудников ГАИ остановиться лишь увеличил скорость и пытался скрыться. Однако это ему не удалось. При проверке выяснилось, что российский регистрационный знак и VIN его Mercedes-Benz не соответствовали учетным сведениям. Ранее этот водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей как имеющий отношение к криминальному автобизнесу.

По словам начальника одела по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александра Самило, оперативно-профилактические мероприятия проводились в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью, которая реализуется на территории всех стран СНГ.

Помимо отработки транспортного потока на дорогах сотрудники милиции проверяли автостоянки, гаражные кооперативы, авторынки, автохаусы и другие места возможного хранения краденых авто. Также не обошли вниманием лиц, занимающихся скупкой и продажей запасных частей от б/у автомобилей. Правоохранители сверяли данные в техпаспорте с маркировочными обозначениями на самом автомобиле и дублирующих табличках.