Беларусь может перейти на почасовую дифференциацию тарифов на электроэнергию. Сейчас в стране существуют тарифы для максимума и минимума нагрузки. Существует одноставочный, двухставочный и трехставочный тарифы. Например, в квартирах и домах без электроплит киловатт-час в период с 23:00 до 6:00 стоит 10,48 копейки, с 17:00 до 23:00 — 31,43 копейки, а с 6:00 до 17:00 — 12,22 копейки.

Почасовая дифференциация может быть предусмотрена в результате принятия нового закона «Об электроэнергетике». Минэнерго планирует внести его в Палату представителей в начале следующего года. Проект, вероятнее всего, будет рассматриваться на осенней сессии 2020 года.

Он предусматривает изменения системе управления электроэнергетикой. Будут создаваться площадки по торговле электроэнергией и т.д.

«Перспектива тарифов должна складываться исходя из мировых тенденций — это почасовая торговля электроэнергией. Этот вопрос будет решаться комплексно с учетом принятия закона об электроэнергетике, будем создавать рыночные отношения и тогда, конечно, дифференциация будет более глубокой. Сегодня мы имеем только дифференциацию по часам максимума и минимума нагрузки, весь мир живет по часовой торговле, соответственно, цена будет существенно колебаться — сколько платить днем и ночью, это более глубокое тарифное регулирование», — сообщила сегодня замминистра энергетики Ольга Прудникова, передает БелТА.