В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, которые в апреле сожгли заживо 19-летнюю студентку Нусрат Джахан Рафи, сообщает телеканал NDTV.

Эта новость весной потрясла весь мир. Страшная участь девушку настигла после того, как она пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны директора школы-медресе.

Пострадавшая рассказала, что директор пригласил ее в свой кабинет, где дотрагивался до нее «неподобающим образом».

Один из полицейских незаконно опубликовал видео ее рассказа в соцсети. На кадрах видно, что Нурам плачет и закрывает лицо руками. А кто-то из полицейских говорит ей, чтобы перестала реветь, так как у нее нет причин для слез. Тем не менее директора арестовали. После этого в адрес Нусрат начали поступать угрозы.

А вскоре девушку заманили на крышу ее школы под предлогом, что там избивают одну из ее подруг. Там собралась группа людей с закрытыми паранджой лицами (в том числе и несколько мужчин), которые потребовала, чтобы она отозвала свое заявление. А когда Нусрат отказалась, ее облили керосином и подожгли. Студентка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице спустя четыре дня.

Перед смертью она успела рассказать, что узнала в лицах своих убийц студентов школы-медресе.