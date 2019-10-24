Белорусский свободный театр поставит спектакль по роману Альгерда Бахаревича 2017 года «Собаки Европы». Премьера пройдет в мае 2020 года на сцене престижного театра Барбикан в Лондоне.

Роман адаптировали для театра Николай Халезин и Мария Белькович. Режиссерами выступили руководители театра Николай Халезин и Наталья Коляда. Спектакли будут идти на белорусском с английскими субтитрами.

Спектакль «Собаки Европы» – беспощадная психологическая драма о событиях ближайшего будущего, показывающая дистопичное супергосударство, в котором личные права уступили место контролю, описывает театр постановку.

Действие происходит в 2049 году на территории бывших Беларуси и России, где теперь правят вездесущие спецслужбы. «Это эпическая фантазия и политический триллер об опасностях игнорирования момента, когда начинает пускать корни авторитаризм», – говорится в описании спектакля.