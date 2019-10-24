Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю: названа дата

Не удивляйтесь, если в конце текущей недели вас начнут беспокоить головные боли и переменчивое настроение.

Дело в том, что на нашу планету обрушится магнитная буря, которая будет длиться на протяжении двух дней — 24-25 октября, сообщает Belnovosti.by.

Под влиянием длительного геомагнитного шторма у метеозависимых людей в эти дни ухудшится самочувствие.

Как рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, пик активности придется на четверг и пятницу. Магнитная буря атакует нашу планету под влиянием потока солнечного ветра, который 28 сентября уже спровоцировал подобное явление.

Специалисты предупреждают, что сегодня и завтра многие люди по всей планете будут ощущать головные боли, упадок сил и перепады настроения.

Фото: Pixabay / ФИАН