В Минске нетрезвый мужчина угнал Daewoo Matiz и разбил на нем 4 автомобиля.

Мужчина оставил Daewoo Matiz в гараже знакомого, чтобы тот отремонтировал автомобиль. В работе знакомому помогал его товарищ — 35-летний минчанин. Когда последний остался в гараже один, то похитил ключи от авто и угнал его.

Двигаясь по улице Рафиева, он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в четыре автомобиля. Прибывшие сотрудники ГАИ отвезли виновника аварии на медосвидетельствование, которое установило, что мужчина пьян.

Материалы проверки милиционеры передали в РОСК для дачи правовой оценки.