Виктор Прокопеня и его компании не станут собственниками «Динамо-Минск». По информации dev.by, переговоры о покупке доли в футбольном клубе завершились. Сделки не будет, утверждают источники портала.

О том, что новыми владельцами «Динамо-Минск» станут несколько белорусских ИT-компаний, в том числе компания Виктора Прокопени, сообщил Tut.by со ссылкой на источник в ИТ-отрасли.

В субботу Виктора Прокопеню с сыном видели на матче «Динамо» с «Витебском», который минчане проиграли со счетом 0:2. После первого тайма, в котором «Динамо» пропустило один мяч, бизнесмен покинул трибуну. «Он до матча выступал на форуме „Бизнес-Пробуждение“, там на „Чижовка-Арене“ было 7000 человек. А здесь — пустой стадион, две тысячи зрителей. Результат он никак не прокомментировал, конца матча не дождался», — рассказал Tut.by источник.

Слухи о покупке Прокопеней минского «Динамо» ходят почти год. В декабре 2018 года об интересе предпринимателя к футбольному клубу сообщали Naviny.by. По информации ресурса, предприниматель давно хотел купить какой-нибудь футбольный клуб, так как очень увлекается футболом. «Там главный вопрос — сколько туда надо вложить, чтобы что-то получилось. Это пока неизвестно, поэтому всё на ранней стадии», — сказал изданию информированный собеседник. Вероятным кандидатом на пост владельца минского «Динамо» Виктора Прокопеню называл и Прессбол.

Экс-владелец клуба (1999-2019, 57% акций) — бизнесмен Юрий Чиж, основной акционер «Трайпла». В мае 2019 года исключен из состава акционеров «Динамо-Минск» по решению суда, который удовлетворил иск Мингорисполкома. Незадолго до этого ООО «Трайпл» заявило о намерении продать пакет акций за 1 млн белорусских рублей. Среди претендентов называли российского бизнесмена Михаила Гуцериева и Владимира Япринцева, бывшего компаньона Чижа по «Трайплу». В последнее время бюджет клуба формировал город.