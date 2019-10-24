В Испании начался процесс перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко.

Как сообщает Reuters, останки уже вынесены из мавзолея в Долине Павших. Вертолетом их доставят на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, расположенное в 50 километрах.

На кладбище останки диктатора будут перезахоронены в фамильном склепе. На церемонии будут присутствовать только члены семьи Франко.

Франсиско Франко пришел к власти в Испании в 1939 году после гражданской войны. Он оставался у власти до своей смерти в 1975 году. Режим Франко был крайне репрессивным — за годы его правления были убиты десятки тысяч человек, заподозренных в нелояльности.

Конфликт вокруг перезахоронения останков Франко продолжался в Испании более десяти лет. За перенос выступали социалисты, против высказывались представители консервативных и правых кругов. Итоговое решение о том, что перезахоронение, ранее одобренное парламентом, не противоречит законодательству, Верховный суд принял в конце сентября 2019 года.