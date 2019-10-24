В 2019 году на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль претендуют четыре актера. Об этом сообщает Indiewire.

Источник называет следующие имена: Леонардо Ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Роберт Паттинсон («Маяк»), Мэттью Райс («Прекрасный день по соседству») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Также сообщается, что за «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана могут побороться Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дэфо («Маяк») и Энтони Хопкинс («Два папы»).