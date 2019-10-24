Киркоров прилетал в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея

22 октября в малом зале КЗ «Минск» прошел творческий вечер жены министра иностранных дел Беларуси Веры Поляковой «Женщина-огонь» в честь 41 дня рождения актрисы. Среди гостей был и Филипп Киркоров.

Российский певец прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и остановился в Президент-Отеле. Накануне праздника Филипп опубликовал в своем Instagram фото с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, подписав его: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».

С певцом активно фоткались, как на празднике, так и в отеле, где он остановился.

Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С Днем рождения!». Все были в восторге.