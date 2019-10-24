Доходами кандидатов в депутаты поинтересовался «Белорусский партизан».

Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости, экс-глава концерна «Беллегпром» Эдуард Нарышкин задекларировал доход за прошлый год 27562 рублей. Он ездит на LEXUS RX450H 2010 года выпуска.

В собственности имеет квартиру 109,9 кв.м в Минске – Нарышкин живет на Казарменном переулке в Минске, административное помещение 89,9 кв. м в Минске, 2 машино-места в Минске, акции ОАО «Бобруйсктрикотаж».

Директор учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска», член Коммунистической партии Беларуси Инна Новикова имела общий доход за минувший год 17320,51 рублей. У нее в собственности квартира в Бобруйске.

Действующий депутат Палаты представителей Ирина Рынейская – общий доход за минувший год 39009,39 рублей.

Член Белорусской социал-демократической партии (Грамада), медсестра Бобруйского родильного дома Юлия Черняк — общий доход за 2018 год – 9988,36 руб. Собственности не имеет.

Член Республиканской партии труда и справедливости, замдиректора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО «ТАиМ» Антон Богуш — общий доход за 2018 год – 25278,83 руб. Имеет в собственности квартиру 55,4 кв. м в Бобруйске.

Член Либерально-демократической партии, контролер в контрольно-пропускном пункте в составе службы безопасности отдела ведомственной охраны ОАО «Белшина» Владимир Загришев за прошлый год имел 12115,62 рублей.

У него в собственности квартира в Бобруйске и автомобиль МОСКВИЧ-21412 1992 года выпуска.

Член партии БНФ, оператор электронного набора и верстки в офсетно-картонажном участке ОАО «Красный пищевик» Арсений Чигирь — общий доход за 2018 год – 13709,12 рублей.

Главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница» Владимир Гацко за минувший год получил доход 26332,49 рублей. У него в собственности легковой автомобиль ГАЗ-21Р 1968 года выпуска и гараж в Бобруйске.

Директор государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз» Андрей Цвирко — общий доход за 2018 год – 34026,62 рублей. Ездит на автомобиле OPEL INSIGNIA 2009 года выпуска, имеет акции в доле совместного ОАО «Кровля».

Начальник отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по Брестской области Людмила Жолнерчик имела общую сумму дохода на прошлый год 44 699,82 белорусского рубля.

У нее две машины — «Фольксваген -Гольф» 2002 года выпуска, «Ситроен-С4» 2014 года выпуска.

Председатель Повятского сельского Совета депутатов Виктор Бондаренко: доходы, полученные по месту работы, – 20 695,07 рублей. Ездит на Ситроене С5 (2010 г.в.).

Начальник караула стрелковой команды на станции Витебск Минского отряда Военизированной охраны Белоруской железной дороги Виктор Чакур: доходы, полученные по месту работы, – 11 034,69 рублей.

Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Шевчук: доходы, полученные по месту работы, – 44 337,30 рублей.

Директор коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» Валентина Бегеба: общая сумма годового дохода за 2018 год составила 45 232 белорусских рубля.

Председатель Лопатинского сельского Совета депутатов Александр Мойсеянчик задекларировал общую сумму годового дохода за 2018 год 17 967 белорусских рублей, у него есть легковой автомобиль «Рено-Логан» 2006 года выпуска;

Научный сотрудник лаборатории моделирования и минимизации антропогенных рисков государственного научного учреждения «Институт радиобиологии НАН Беларуси» Сергей Гапоненко собственности не имеет, общий доход за прошлый год — 7 643,39 белорусских рублей.

Глава администрации Железнодорожного района г. Гомеля Виталий Уткин — 38 354,16 белорусских рублей доход за 2018 год.

Член Объединённой гражданской партии Владимир Кацора — 30 350,57 белорусских рублей доход за минувший год.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета Ирина Довгало указала в своей декларации доход за 2018 год 43 639,94 белорусских рублей.

Начальник цеха ООО «ДАХ», проживает в городе Гомеле, член Белорусской партии левых «Справедливый мир» Валерий Панкратов за 2018 год заработал 16 697,59 белорусских рублей.