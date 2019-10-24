Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона. Эта часть планеты, пишет «МИР 24», осталась практически «невидимой» для космического аппарата, который миновал карликовую планету в июле 2015 года.

Известно, что для одного полного вращения Плутону требуется 6,4 земных дня, а зонд сближался с ним всего на несколько часов. В это время одна сторона была освещена Солнцем и хорошо различима, но другая скрывалась в тени, сообщает arXiv.

Ученые обработали снимки, сделанные с расстояния 6 миллионов километров, при помощи специальной программы, и смогли получить четкое изображение. Окончательное разрешение оказалось в 100 раз лучше, чем у телескопа Hubble, который ранее использовался для наблюдений за Плутоном.

«Мы выбрали лучшие фотографии черно-белых и цветных камер и объединили их в одну мозаику», – пояснил ведущий исследователь New Horizons Алан Штерн.

На снимках можно рассмотреть крутые хребты на обоих полушариях, достигающие километровой высоты. Эти образования, известные как «лезвия», уникальны для Солнечной системы – их нет ни на одной другой планете или спутнике.

На ближней стороне Плутона, в области под названием Равнина Спутника (Sputnik Planitia), скопилось большое количество метанового льда. В другом полушарии таких запасов не оказалось, но просматривается темная область, которая может быть связана с Равниной.

Ученые полагают, что Sputnik Planitia сформировалась в результате некоего катастрофического события: скорее всего, падения астероида. Мощный удар мог изменить рельеф в местности, находящейся с противоположной стороны от эпицентра.

Так, специалисты рассмотрели на другой стороне Плутона темные линии, пересекающие друг друга. По их мнению, это либо горные хребты, либо разломы, возникшие в результате катаклизма.

Примеры таких геологических образований присутствуют на Луне и даже на Меркурии, но ученые впервые обнаружили нечто подобное в 5,9 миллиардах километров от Солнца.

Еще одно интересное наблюдение было связано с кратером Симонелли, чей диаметр достигает 250 километров. В нем обнаружили бассейны азотного льда, углекислого газа и метана. Изучив снимки, авторы исследования предположили, что дно кратера также может быть покрыто льдом.

Кроме того, члены миссии заметили загадочную темную полосу, которая практически полностью опоясывает Плутон и прерывается лишь над Равниной Спутника. По их словам, это могут быть частицы атмосферного тумана, нагретые Солнцем и поэтому не превратившиеся в лед.

Ученые отметили, что, поскольку новых миссий к Плутону в ближайшие годы не запланировано, снимки станут основным источником для научных исследований.