Больше всего изменений в учебном году — для девятиклассников, однако новшества есть и в программах для других классов.

Изменения в школьных программах утверждены в Беларуси, соответствующее постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в четверг, сообщает Sputnik.

Новые учебные программы министерство приняло еще во второй половине июля, однако документ вступил в силу только после опубликования, то есть 24 октября.

Чиновники внесли корректировки в учебные программы разных классов, больше всего — для девятиклассников. Однако есть изменения и в программах для ребят другого возраста.

К каждой учебной программе приводится пояснительная записка.

«Цель обучения русскому языку – сформировать у учащихся систему знаний о языке и речи; научить их пользоваться языком во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение) и в избранных сферах применения языка; развивать интеллектуальную, духовно-нравственную, коммуникативную, гражданскую культуру учащихся», — говорится в пояснительной заметке к программе по русскому языку.

В целом изменения в программах произошли незначительные: изменена почасовка на некоторые темы, часть из них перенесена между классами с учетом интегрированного подхода в изучении. Ни для педагогов, ни для учеников корректировки не принесут лишних неудобств.

Над обновлением программ Минобразования работало последние несколько лет.