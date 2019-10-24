Согласно результатам опроса, оптимизма у бизнеса стало больше. Отмечается рост конкуренции и предприятий-экспортеров. Основными препятствиями, между тем, остаются высокие налоги и административные процедуры.

Исследовательский центр ИПМ представил результаты исследования состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2019 году.

Как говорится в исследовании, оценка текущего экономического положения представителями МСП заметно изменяется по годам в положительную сторону. Все больше представителей частного сектора оценивают свое экономическое положение как хорошее. Авторы исследования подчеркивают, что впервые с 2011 года их удельный вес за время опросов сравнялся с теми, кто оценивает положение своего предприятия нейтрально.

Итак, согласно опросу, сегодня предприятия оценивают свое экономическое положение в основном позитивно (46,1%) либо нейтрально (43%), иными словами, ни плохое, ни хорошее. Плохим его считают только 10,7% бизнесменов.

Для сравнения: позитивную оценку своему положению в 2015 году дало лишь 21,9% респондентов, в 2016 году – 24,7%, в 2017 году – 30%, в 2018 году – 34,6%.

Стоит обратить внимание на то, что респонденты более позитивно оценивают изменения в экономическом положении своего предприятия, чем в своей отрасли и в особенности в белорусской экономике в целом.

Что касаемо изменения финансовых показателей деятельности МСП, вследствие роста продаж у многих представителей частного сектора растет как прибыль, так и дебиторская задолженность.

Кроме этого, большинство бизнесменов указывают на рост конкуренции на их рынках. Как следствие развития бизнеса и роста конкуренции на внутреннем рынке становится больше предприятий, которые начинают работать на экспорт (до 40%).

Кредит получило большинство

Как известно, для МСП основной источник средств для развития – это банковский кредит. Правда, представители бизнеса для банков достаточно рискованные заемщики, и банки ведут в отношении их сдержанную политику кредитования.

Между тем, по результатам опроса, за кредитами в банки в прошедшем году обращался каждый второй предприниматель (49%), из них получили кредит большинство (44,9%). Как указывают авторы исследования, это намного больше, чем в предыдущие годы, что стало следствием улучшения доступности кредитования: о высоких ставках как о преграде для получения кредита ответило небольшое количество респондентов.

Что сдерживает развитие

Согласно ответам респондентов, основные препятствия для ведения бизнеса в стране идут со стороны государства.

Так, главным барьером бизнес считает высокие налоговые ставки. Их назвали 50% респондентов.

Нужно отметить, что бизнес-сообщество уже давно инициирует полномасштабную налоговую реформу, подчеркивая, что уровень налоговой нагрузки в стране высокий.

Еще одной серьезной проблемой, которая вышла на первый план и явилась одним из главных препятствий по ведению бизнеса, названы обременительные административные процедуры (50,9%).

Также около 43% респондентов сочли проблемой изменчивое законодательство и 44,3% назвали неравные условия деятельности по сравнению государственными предприятиями.

В наибольшей степени неравенство условий ведения частного бизнеса по сравнению с государственным проявляется в следующих сферах деятельности: отношение контролирующих органов, на это указало 43,8% опрошенных, условия получения разрешений и лицензий – 33,8%, государственные закупки – 33%.

Влияние документов на бизнес-среду

В последние годы бизнес в Беларуси развивается в условиях активизации деловой инициативы.

Так, в конце 2017 года были приняты пакеты важных документов: Декрет №7 «О развитии предпринимательства» и Декрет №8 «О развитии цифровой экономики», в этом году отменен указ №488 о лжепредпринимательстве, заработал новый Налоговый кодекс.

Оценивая эффективность данных документов, большинство субъектов хозяйствования признало наиболее эффективным Декрет №7.

Между тем, как сообщают авторы исследования, наиболее значимым выводом здесь является то, что более 30% представителей бизнеса вообще не знают о действии этих документов.

Эффективность диалога бизнеса и власти оценивают нейтрально 42,6% бизнесменов. При этом почти половина (45,4%) уверены в том, что она скорее низкая и 10,7% – о том, что она скорее высокая.