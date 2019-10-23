Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook, передает «РБК-Украина».

Зеленский отметил, что, несмотря на визит в Японию, остается в курсе событий в Украине, в том числе и скандала с возможными взятками нардепам от «Слуги народа» в финансовом комитете Рады.

«Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что расследование должно снять все вопросы.

«Также считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — добавил Зеленский.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за возможных взяток по 30 тыс. долларов в финансовом комитете Рады, которые якобы получили 11 нардепов от «Слуги народа».