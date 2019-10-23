Участие в допинговом сговоре может стоить нарушителям 10 лет лишения свободы. «Закон Родченкова» будет действовать для всех соревнований, где участвуют американские спортсмены.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 октября, проголосовала за принятие «закона Родченкова», предусматривающего уголовную ответственность за допинговый сговор. Закон был назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы. «Борьба с допингом достигает нового уровня эффективности», — прокомментировал принятие закона сам Родченков.

Если закон пройдет и Сенат, где, как отмечает агентство AP, у него есть существенная поддержка, то за участие в схемах по оказанию влияния на результаты международных соревнований с помощью допинга нарушителям будет грозить штраф до 1 миллиона долларов США и тюремное наказание до 10 лет лишения свободы. «Закон Родченкова» действует для всех крупных международных спортивных состязаний, в которых участвуют американские спортсмены, а также для тех соревнований, которые спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США.

Республиканцы и демократы внесли закон в обе палаты Конгресса США еще в январе. «Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер», — заявил тогда сенатор Шелдон Уайтхаус. «Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами», — добавил он.