Японская ГК «Рифу» заинтересована в создании в Беларуси учреждений по уходу за престарелыми людьми. Об этом сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).
Отметим, что в настоящее время в нашей стране находятся представители компаний из Японии, пишет Belnovosti.by.
Делегацию, прибывшую в Минск 21 октября, возглавляет гендиректор Японо-белорусской ассоциации по развитию торгового и промышленного сотрудничества Тикахито Мацусита.
22 октября, японские бизнесмены в НАИП встретились с представителями белорусской стороны.
На мероприятии обсуждались вопросы по строительству и управлению учреждениями японского типа по уходу за престарелыми людьми в Беларуси.
Концепция проекта предполагает не только основную часть услуг по уходу за проживающими в учреждении, но также и дневное обслуживание с целью реабилитации, – обратили внимание в НАИП.
Кроме того, в таких домах престарелых будут предоставлять услуги по аренде оборудования и уходу за гражданином на дому.
Агентство данный вопрос проработало. В частности, состоялись встречи с представителями Минздрава, Минтруда, мэрии Минска. По их итогам стороны договорились продолжать сотрудничество в рамках реализации данного проекта.