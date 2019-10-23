Японская ГК «Рифу» заинтересована в создании в Беларуси учреждений по уходу за престарелыми людьми. Об этом сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).

Отметим, что в настоящее время в нашей стране находятся представители компаний из Японии, пишет Belnovosti.by.

Делегацию, прибывшую в Минск 21 октября, возглавляет гендиректор Японо-белорусской ассоциации по развитию торгового и промышленного сотрудничества Тикахито Мацусита.

22 октября, японские бизнесмены в НАИП встретились с представителями белорусской стороны.

На мероприятии обсуждались вопросы по строительству и управлению учреждениями японского типа по уходу за престарелыми людьми в Беларуси.

Концепция проекта предполагает не только основную часть услуг по уходу за проживающими в учреждении, но также и дневное обслуживание с целью реабилитации, – обратили внимание в НАИП.

Кроме того, в таких домах престарелых будут предоставлять услуги по аренде оборудования и уходу за гражданином на дому.

Агентство данный вопрос проработало. В частности, состоялись встречи с представителями Минздрава, Минтруда, мэрии Минска. По их итогам стороны договорились продолжать сотрудничество в рамках реализации данного проекта.