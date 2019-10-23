Выступление оппозиционного кандидата Владимира Непомнящих не пустили в телеэфир.

Пресс-служба ОГП сообщила, что выступление кандидата от партии выдвинутого по Гомельскому Центральному округу № 33, не было пущено в телеэфир 22 октября 2019 года.

Его обращение к избирателям должно было выйти в эфир в 19:00.

Непомянищих: «Главная моя «вина» в том, что 1-м пунктом моей программы в парламенте будет импичмент Лукашенко».

Также в своем обращении он предложил ограничить охрану руководителя страны 2-мя сотрудниками и заявил, что будет для депутатов Палаты представителей добиваться минимальной по стране зарплаты.

Непомнящих: «Если они хотят больше, то пусть повышают благосостояние народа».