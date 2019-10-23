Новыми владельцами футбольного клуба «Динамо-Минск», по информации TUT.BY, станут несколько белорусских IT-компаний, в том числе компания известного белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. По информации источника в IT-отрасли, переговоры об этом продолжались около трех месяцев.

Прежний ключевой владелец «Динамо» (57% акций) Юрий Чиж, владевший им около 20 лет, лишился доли в клубе в мае 2019 года по решению суда. В последнее время бюджет клуба формировал город.

«В последнее время президент весьма лоялен к предложениям айтишников. Есть договоренность, что они будут спонсировать клуб, который должен наконец заиграть и показать достойный результат», — отметил собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Интересно, что в субботу Виктора Прокопеню с сыном видели на матче «Динамо» с «Витебском», который минчане проиграли со счетом 0:2. После первого тайма, в котором «Динамо» пропустило один мяч (по иронии судьбы, его забил игрок «Витебска» Артем Гуренко, сын главного тренера «Динамо-Минск»), бизнесмен покинул трибуну.

«Он до матча выступал на форуме „Бизнес-Пробуждение“, там на „Чижовка-Арене“ было 7000 человек. А здесь — пустой стадион, две тысячи зрителей. Результат он никак не прокомментировал, конца матча не дождался», — рассказал источник.

Виктор Прокопеня в среду был недоступен для комментария.

Среди претендентов на «Динамо» называли российского бизнесмена Михаила Гуцериева и Владимира Япринцева, бывшего компаньона Чижа по «Трайплу».