Квадрокоптеры приходят на помощь организациям ЖКХ столицы — они помогают более быстро и эффективно обследовать труднодоступные территории города, такие как промзоны и заболоченные участки. Об этом «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Летающие помощники уже есть у нескольких организаций. Среди них ЖКХ Заводского района. Квадрокоптер применяется только на тех территориях, где его полеты разрешены.

А. Дорохович добавил, что в жилищно-коммунальных предприятиях внедряют и другие современные технологии. Например, видеозапись собраний с жильцами по вопросам текущего и капитального ремонта жилфонда. Ролики о проведенных собраниях предприятия ЖКХ затем размещают у себя на сайтах, чтобы жители, которые по каким-то причинам не посетили мероприятие, могли увидеть, что на нем происходило и какие решения в итоге приняты.

Еще одно полезное нововведение — создание Viber-чатов при постановке домов на капремонт. В эти чаты включают всех жильцов, представителей служб заказчика, подрядчика и технадзора. Это помогает быстрее реагировать на проблемы и отвечать на вопросы жителей, возникающие в ходе капремонта.