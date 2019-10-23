В понедельник 21 октября на трассе А10 недалеко от Потсдама произошло нападение на белорусского водителя, в результате которого он был ранен и ограблен. Об этом belmir.by сообщили в полиции земли Бранденбург.

Инцидент произошел вечером в 22.50 на автостоянке Шиферберг у города Людвигсфельде. Неизвестные постучали в дверцу микроавтобуса, сделав вид, что хотят обратить внимание на проколотое колесо автомобиля.

52-летний белорус, который в это время остановил машину для отдыха, покинул транспортное средство, чтобы изучить предполагаемое повреждение. Двое его спутников-украинцев продолжали спать в микроавтобусе.

Мужчина тут же был атакован и избит 3-4 людьми, получив травмы лица и ноги, а также резаные раны в области стопы. Нападавшие похитили его кошелек и скрылись на автомобиле в направлении Франкфурта-на-Одере.

Описать подозреваемых сразу же после происшествия водитель не cмог. Его отправили в больницу. На месте ограбления был проведен осмотр. Сейчас делом занимается криминальная полиция, ведется поиск возможных свидетелей.