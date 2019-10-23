В Бресте после падения с высоты погибла 15-летняя девушка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, тело 15-летней жительницы областного центра было обнаружено 22 октября примерно в 16.00 на бетонном козырьке, расположенном над подъездом одного из многоквартирных домов по ул. Московской. «При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты», — добавил официальный представитель УСК.

Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. «Известно, что девушка проживала в квартире на девятом этаже этого же дома», — сказал Дмитрий Иванюк.