В Англии нашли грузовик с 39 трупами

39 человек найдены мертвыми внутри грузовика на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс, сообщает Sky News. Среди погибших — как минимум один подросток.

Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.

По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.

Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.