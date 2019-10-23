22 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил построить высокоскоростную магистраль по маршруту Москва-Минск-Берлин. Об этом сообщает «ТАСС».

Для обсуждения этого вопроса Румас встретился с премьер-министрами России Дмитрием Медведевым и Узбекистана — Абдуллой Ариповым.

Медведев заявил, что опасается такого предложения, так как оно может натолкнуться на «бюрократические» проблемы.

«Но до Минска-то точно возможно» — сказал российский премьер.

Белорусский премьер-министр сейчас участвует в форуме «Открытые инновации», который заканчивается 23 октября.