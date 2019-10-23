Министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что со стороны Запада никаких угроз для Беларуси нет.

«Литва напрямую заинтересована в сохранении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также в развитии экономического сотрудничества», — заявил в среду глава литовского военного ведомства.

«Поэтому могу заверить, что именно со стороны Запада военных или прочих угроз суверенитету Беларуси нет. Дислоцируемое до весны в Литве подразделение в размере батальона не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси», — подчеркнул Кароблис.

Министр отметил, что ротация сил НАТО, включая США, в Балтийском регионе является обычной практикой, особенно после 2014 года. «Такие ротации имели место ранее, они будут и в будущем. Мы считаем, что это важный фактор сдерживания, повышающий безопасность в нашем регионе», — пояснил он.

Глава Минобороны заявил, что министерство обороны Литвы и США заранее предоставили подробную информацию о прибывающем батальоне: времени прибытия, вооружениях, намечающемся сроке пребывания.

«И в будущем мы планируем придерживаться такой политики открытости. Ожидаем того же от наших соседей», — добавил Кароблис.

Он также подчеркивает, что в последние годы выросла интенсивность военных учений НАТО, посвященных обороне Балтийского региона. По словам министра, белорусской стороне хорошо известны причины, по которым это делается, и они не связаны с Беларусью, не направлены против нее.

Информация о предстоящих весной следующего года крупномасштабных учениях в регионе Балтийского моря Defender 2020 уже опубликована, а с приближением даты учений ее будет еще больше. В целях укрепления открытости и доверия Литва приглашает на крупнейшие учения наблюдателей всех соседних стран, среди них — Беларуси и России. «Будем надеяться, что белорусская сторона в следующем году воспользуется этой возможностью», — отметил Кароблис.

Комментарий министра передала агентству BNS его представитель по связям с общественностью.

С 2014 по 2018 годы в Литве на принципах ротации дислоцировалась рота военных США — около 200 военнослужащих. В данный момент на полгода дислоцируется батальон, в котором будет около 500 военных.

В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, дислоцируемого в Литве на полгода. По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на размещение в Литве у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

«В любой стране прорабатываются ответные меры, и глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели», — сказал Зась, которого цитировало госагентство БелТА.