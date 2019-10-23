Жигимантас Вайчюнас пообещал использовать для этого все инструменты.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас уверяет, что Литва примет все меры, чтобы на рынок страны не попадала электроэнергия со строящейся в Островецком районе Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает Delfi.

«Цель – чтобы ни один киловатт-час не попал на нашу биржу электроэнергии, и если понадобится, то мы будем использовать все необходимые инструменты. Какими они могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно – мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

Так он прокомментировал предложенные президентом Гитанасом Науседой на прошлой неделе поправки, чтобы торговцы электроэнергией лишались лицензий, если выяснится, что они импортируют электроэнергию из Беларуси, когда там начнет действовать БелАЭС. Министр энергетики сказал, что в будущем, в случае необходимости могут быть предложены и другие поправки.

«Как дата ввода БелАЭС в эксплуатацию является движущейся мишенью, точно так же есть и те, кто заинтересован в экспорте электроэнергии в страны Балтии, так что они тоже ищут все возможные варианты, это очевидно. Поэтому наша цель – чтобы закон, который принят, проводился в жизнь на 100%», – сказал он.

Министр не стал прогнозировать, удастся ли убедить латышей и эстонцев отнестись к электроэнергии с БелАЭС так же критически.

«Думаю, нам придется искать решения для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок всех Балтийских стран. То есть такова цель, таково стремление. Удастся это или не нет, и на какой процент удастся – я бы сегодня не стал прогнозировать, но у нас есть все форматы, в которых мы можем разговаривать», – добавил он.

Ж. Вайчюнас подчеркнул, что для Литвы важно, чтобы электроэнергия не попадала на рынок страны именно на литовско-белорусской границе, а также через Литву в Латвию, и для этого имеются все необходимые инструменты.

«По поводу открытия латвийской границе с Россией вопрос по-прежнему открытый, потому что методика (методика пропуска для рынка – BNS) все еще в процессе выработки», – сказал BNS министр энергетики.

После того, как операторы Латвии и Эстонии выработали двустороннюю методику для торговли с третьими странами, предусматривающую, что мощности переводятся на границы Латвии и России, компания Litgrid представила выработанную ею региональную методику, предприятие также обратилась за консультациями в Еврокомиссию (ЕК).

Представители Латвии говорят, что целью является обеспечить возможность торговли между странами Балтии и Россией после того, как Литва перестанет импортировать электроэнергию из Беларуси, так как в регионе может возникнуть нехватка электроэнергии.

Сейчас торговля стран Балтии электроэнергией с третьими странами осуществляется исключительно через литовскую границу. Поскольку страна готовится прекратить импорт из Беларуси, уже демонтирована самая мощная линия электропередачи (750 киловольт), часть так называемого кольца атомных станций, соединявшая подстанцию Игналинской АЭС с Беларусью.

Литва приняла закон, запрещающий покупать электроэнергию с небезопасных электростанцией. Литва убеждена, что БелАЭС строится с нарушениями требований безопасности. Минск эти претензии отклоняет.