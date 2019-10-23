Департамент по предпринимательству Министерства экономики в ближайшее время представит на суд общественности новую концепцию государственной поддержки предпринимательства в Беларуси.

Как сообщила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок, новая концепция государственной поддержки предпринимательства находится в активной стадии разработки и вскоре будет представлена деловому сообществу для обсуждения. Концепция предусматривает как финансовые, так и нефинансовые инструменты стимулирования развития МСП.

«Финансовые и нефинансовые инструменты в таком грамотном симбиозе — они являются основной новой концепции», — заявила Ирина Бабаченок. По словам директора Департамента, документ разрабатывался в тесном взаимодействии с белорусским бизнесом и международными экспертами.

Концепция учитывает 25-летний опыт развития предпринимательства в Беларуси, осмысливает достижения и ошибки и направлена на то, чтобы доля МСП в экономике Беларуси была значительно больше нежели сейчас.

Новая концепция предполагает создание централизованной специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки. Скорее всего, она родится из недр Департамента по предпринимательству Минэкономики. Вполне возможно, что речь идет о возрождении соответствующего министерства, которое было похоронено в Беларуси в 2000-х годах.

В концепции также предусмотрено присвоение нового статуса многочисленным центрам поддержки предпринимательства. Предполагается, что помимо консультативной помощи, они смогут и оказывать и финансовую помощь предпринимателям.

Ожидается, что новая концепция будет вынесена на общественное обсуждение уже до конца октября, либо сразу после ноябрьских праздников.