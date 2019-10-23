В Казани женщина привязала своего сына к велосипеду и подвергла его смертельной опасности.
В социальных сетях стал набирать популярность видеоролик, на котором запечатлен странный инцидент, сообщает Belnovosti.by.
На кадрах видно, как женщина переезжает дорогу на велосипеде, а за ней на самокате едет ребёнок.
Казалось бы, ничего необычного в этом нет, если бы не один момент – ребёнок был привязан к велосипеду веревкой за шею.
В тот момент, когда мать с ребёнком переезжали дорогу, мальчик неожиданно упал, однако мать этого не заметила и попыталась продолжить движение.
Женщина остановилась только когда ребёнок ей что-то крикнул.
К слову, ребёнок упал прямо на проезжей части перед приближающимся автомобилем. К счастью, водитель успел вовремя затормозить.
На последних секундах видео можно увидеть, как привязанная к мальчику веревка натянулась, после чего ребёнок послушно последовал за женщиной.
Видео: YouTube