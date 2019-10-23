Геодезические пункты XIX века обнаружили в Минской области ученые БГУ

Ученые БГУ обнаружили геодезические пункты Центральноевропейской дуги возрастом более 180 лет, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

Всего ученым удалось точно определить местоположение 6 пунктов. На глубине 50 сантиметров ниже уровня земли находится каменная кладка с длиной стороны в 1 метр. В центре закладывали кирпич с отмеченными координатами объекта.

— Перед началом работ были изучены научные отчеты и картографические материалы XIX—XX веков. Полевые исследования по отысканию центров геодезических пунктов проводились на территории Копыльского, Любанского, Стародорожского и Клецкого районов, — отметили в пресс-службе БГУ.

Центральноевропейская дуга параллели — это измерение вдоль 52 градуса северной широты. От ирландского острова Валенсия на западе до российского города Орска на востоке ее протяженность составляет 4 360 километров. На территории Беларуси длина дуги составляет более 530 километров.

Более известная такая же дуга Струве, которая протянулась с севера на юг на 2 820 километров, от Норвегии до побережья Черного моря. Всего по этой дуге было заложено 265 пунктов. В Беларуси заложили 31 такой пункт, 5 из которых были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Две линии — Дуга Струве и Центральноевропейская дуга — в Беларуси пересекаются на участке между Лидой и Слонимом, на реках Неман и Щара.

Фото bsu.by