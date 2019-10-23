Минский международный кинофестиваль «Лістапад» с 1 по 8 ноября 2019 года покажет 154 фильма в шести кинотеатрах столицы.

Главная интрига 26-го «Лістапада» раскрыта. Фестиваль откроет болгарская картина «Отец» — лауреат главной награды Международного фестиваля в Карловых Варах.

Картины Петара Вылчанова и Кристины Грозевой на протяжении нескольких лет принимают участие в «Лістападзе». Их показы неизменно становятся одними из важнейших событий. Драма «Урок» в 2015 году получила «Золото Лiстапада», фильм «Слава» в 2016 году удостоился приза зрительских симпатий. Работы именно этого режиссерского тандема можно назвать и фестивальным, и зрительским кино. Их лента «Отец» получила Гран-при «Хрустальный глобус» на фестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского МКФ «Край света».

Директор программ игрового кино Игорь Сукманов отзывается о фильме:

— Картина представляет собой образец кино, которое рассказывает о семейных узах, бытовых неурядицах, вере в чудо и любовь. Лента трогательная, мистическая, в ней много юмора и иронии, а также неожиданная концовка — то, что отличает творчество этих режиссеров.