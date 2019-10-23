Пока Беларусь только теряет от глобального потепления — арбузы и виноград еще не компенсируют потери от изменений климата.

Через пару-тройку десятилетий, по расчетам ученых, климат Беларуси существенно изменится. За последние 25 лет он и так уже стал другой — в стране появилась новая агроклиматическая зона, но грядущие изменения будут еще интереснее.

Что уже произошло

На круглом столе «Беларусь и глобальное изменение климата», организованном Программой развития ООН, обсуждались различные последствия перемен, также были представлены результаты уже случившегося.

По словам старшего научного сотрудника Института природопользования Национальной академии наук Виктора Мельника, за последние 25-30 лет среднегодовая температура в Беларуси превысила климатическую норму на 1,3 градуса. Осадки выросли примерно на 5%. «При этом рост осадков не привел к значительным улучшениям в сельском хозяйстве, так как осадков стало больше выпадать зимой, а летом из-за роста температуры увеличилось испарение влаги, то есть сельское хозяйство, наоборот, стало больше страдать от количества засух», — сказал Виктор Мельник.

Наибольший рост температуры, по данным ученых, произошел в зимние и весенние месяцы.

Отрицательными факторами влияния климатических изменений Виктор Мельник назвал увеличивающееся количество жарких дней, периоды засухи, волны тепла в холодные периоды, увеличение интенсивности осадков. Из-за вышеуказанного, в сельском хозяйстве наблюдаются следующие негативные процессы: ослабление закалки растений, повреждение их в результате вымокания и перепада температур, инфекционные заболевания по причине теплых зим.

Леса и торфяники чаще горят, уровень подземных вод падает. Лето на юге Беларуси сейчас длится 100 дней на севере и до 120 дней на юге.

С одной стороны, расходы ЖКХ уменьшаются зимой — уборка снега, отопление и т. д., с другой, летом увеличивается расход электроэнергии из-за работы кондиционеров.

В плюс можно зачислить увеличение продолжительности вегетационного периода растений и увеличение эффективности растениеводства, если говорить о новых для Беларуси теплолюбивых культурах.

По расчетам ученых, из-за неблагоприятных и опасных явлений погоды, связанных с потеплением, Беларусь ежегодно теряет около 100 миллионов долларов.

Что будет

По словам начальника отдела изучения климата Белгидромета Натальи Клевец, к 2050-2059 годам абсолютные максимумы температур воздуха в стране увеличатся до плюс 39-41°С, «сейчас абсолютный максимум у нас — +38,9 градуса в Гомеле, в среднем — от 35 до 38 градусов по стране».

Зимой же температура воздуха минус 25°С и ниже будет аномальным холодом. «К середине столетия продолжительность отопительного сезона может сократиться на 15-20 дней», — сказала Наталья Клевец.

Вырастет и объем осадков — на 30 миллиметров в зимнее время к 2050 году.

Меры

В соответствии с Парижским соглашением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое Беларусь подписала в 2016 году, к 2030 году страна должна сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28% к уровню 1990 года. Утверждена Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Сейчас готовится Национальный план действий в области адаптации к изменению климата.

Одним из самых успешных способов сократить выбросы СО2 является восстановление деградированных болот. С этой целью в стране реализуется проект «Ветландс», который продолжает серию подобных, начатую ПРООН и белорусскими партнерами в 1999 году.