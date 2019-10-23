Детали визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию в ноябре этого года еще обсуждаются и будут обнародованы позже, сообщила журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, передает БЕЛТА.

Руководитель дипмиссии рассказала, что президенту Беларуси Александру Лукашенко направлено официальное приглашение президента Австрии посетить Вену в ноябре этого года. «Детали этого визита еще обсуждаются, о них общественность будет оповещена позже», — сказала посол.

Она отметила, что в течение года белорусско-австрийское сотрудничество развивалось особенно динамично. В частности, состоялись визиты в Беларусь Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена, министра иностранных дел Карин Кнайсль, а также Себастьяна Курца, на тот момент являвшегося Федеральным канцлером Австрии. «Я как посол оказалась в весьма необычной ситуации: имела честь организовывать три визита высокого уровня в течение года», — заметила Алоизия Вергеттер. Кроме того, в конце прошлого года посольство переехало на новое место, увеличив число персонала.