В Беларуси на следующей неделе запускается проект по биометрической аутентификации клиентов банков. Об этом на форуме «БанкИТ-2019» заявила председатель правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Елена Антони.

«На следующей неделе у нас стартует пилотный проект по биометрической аутентификации клиентов. Пока в нем участвует три банка, потому что действительно будет ограниченное количество сервисов», — сказала она.

Елена Антони подчеркнула, что пока речь идет именно о биометрической аутентификации, а не идентификации. То есть в рамках Межбанковской системы идентификации будет подтверждаться личность клиента, о котором уже имеются данные в системе.

«Мы будем сравнивать по биометрии лица и по биометрии голоса действительно ли это тот человек», — добавила она.

Елена Антони также сообщила, что на следующий год запланированы пилотные проекты по идентификации клиентов. Могут быть реализованы системы доступа на основе биометрических данных. Планируется наладить взаимодействие с российской системой идентификации, другими странами, чтобы была возможность идентифицировать клиентов-нерезидентов.