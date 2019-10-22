Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что обладает информацией, о том, что Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других государствах в 2020 году.

«Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики», — заявил Цукерберг в интервью NBC News, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны «намерены принять активное участие в предстоящих выборах».

В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. «Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, — во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии», — заявил Цукерберг. Он предупредил о том, что системы защиты соцсети «намного более продвинуты, чем в прошлом».

В конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер также заявлял, что компания ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи этой соцсети. При этом Шрепфер высказал уверенность, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году, сообщает Deutsche Welle.

21 октября Facebook объявила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в «скоординированное неавторизованное поведение». Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы. Три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна — российское. «Они были нацелены на США, Северной Африки и Латинской Америки… В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий», — отмечается в сообщении Facebook.

В ответ на обвинения России в намерениях вмешиваться в иностранные выборы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова основателя Facebook Марка Цукерберга фейковой новостью. «Вот вам и «фейк-ньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, многочисленные скандалы, связанные с утечкой персональных данных пользователей и использовании этой соцсети для влияния на выборы стали причиной десятков расследований против Facebook в США и Евросоюзе. Компания потеряла миллиарды долларов капитализации, а ее главе Марку Цукербергу пришлось извиняться в Конгрессе США за утечку данных.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Москва отвергает выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.