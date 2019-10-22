Швейцарский банк опубликовал отчет о мировом богатстве. В документах Credit Suisse Беларусь упоминается несколько раз. Швейцарцы отнесли нашу страну к группе государств с доходом выше среднего (upper middle income).

Для сравнения: в ту же группу по отчету входят Албания, Алжир, Аргентина, Азербайджан, Белиз, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, пишет «Ежедневник» со ссылкой на banki24.by.

По оценкам Credit Suisse, в 2019 году средний размер богатства на одного белоруса составил 16,6 тыс. долларов. Суммарное богатство населения нашей страны составило 123 млрд долларов. Правда, в случае Беларуси качество данных швейцарцы обозначают как «плохое» (poor).

В рейтинге Credit Suisse соседи белорусов расположились следующим образом. Латвия, Литва и Польша относятся к группе стран с высоким доходом (high income), Россия и Украина – к группе с доходом выше среднего (upper middle income).

Латвия – среднее богатство на человека 60,3 тыс. долларов, суммарное богатство 93 млрд долларов. Качество данных по Латвии «хорошее» (fair). Литва – среднее богатство 50,3 тыс. долларов на человека, суммарное богатство 115 млрд долларов. Качество данных по Литве «хорошее». Польша – среднее богатство 57,9 тыс. долларов на человека, суммарное богатство 1,771 трлн долларов. Качество данных по Польше «удовлетворительное» (satisfactory). Россия – среднее богатство 27,4 тыс. долларов на человека, суммарное богатство 3,052 трлн долларов. Качество данных по России «удовлетворительное» (satisfactory). Украина – среднее богатство 8,8 тыс. долларов на человека, суммарное богатство 308 млрд долларов. Качество данных по Украине «плохое» (poor).

По расчетам Credit Suisse, состояние среднего белоруса в 2019-м распределилось так: финансовое богатство (financial wealth) – 5,2 тыс. долларов, нефинансовое богатство (non-financial wealth) – 12,9 тыс. долларов, средний долг на человека – 1,5 тыс. долларов. Общее богатство вычисляется балансовым методом: финансовое богатство + нефинансовое богатство – средний долг на человека.

Медианный размер богатства на одного белоруса в 2019 году достиг 7,9 тыс. долларов. Богатство распределяется среди взрослых белорусов так: менее 10 тыс. долларов на человека – 56,5% населения, от 10 до 100 тыс. долларов – 42%, от 100 тыс. до 1 млн долларов – 1,4%, остальные 0,1% – свыше 1 млн долларов. В Credit Suisse приняли количество взрослых в Беларуси за 7,390 млн человек. Таким образом, около 73–74 тыс. белорусов имеют состояние не ниже 1 млн долларов.