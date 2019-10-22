Теперь мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство 18-летней давности – он стрелял в милиционера.

Генеральная прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело о покушении на убийство сотрудника милиции, сообщили в главном надзорном ведомстве, передает Sputnik.

Обвиняемым по этому делу является минчанин, которого 15 лет назад Мингорсуд приговорил к пожизненному сроку за совершение особо тяжких преступлений. Теперь его будут судить за попытку убить сотрудника милиции в 2001 году.

«Покушение на убийство милиционера произошло поздно вечером 20 октября 2001 года на стадионе политехнического колледжа по проспекту Независимости, 85 в Минске», — рассказали Sputnik во вторник в генпрокуратуре.

Обвиняемый выстрелил в милиционера три раза, причинив ему сквозное ранение левой половины грудной клетки. Он не довел преступление до конца, так как сотрудник милиции применил табельное оружие, но злоумышленнику удалось скрыться, рассказали прокуроры.

Он сбежал от правоохранительных органов за пределы страны, задержали его в Польше и экстрадировали в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело за покушение на милиционера расследовало главное следственное управление Следственного комитета.