Неужели Нетребко будет выступать в Минске при полупустом зале?

Это невероятно, но на концерт непревзойденной оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа тенора Юсифа Эйвазова, который должен состояться 25 октября в Большом театре, еще не продана треть партера, а также почти весь первый ряд бельэтажа. Почему? Да цены атомные! Оставшиеся места в партере стоят от 885 до 1005 рублей. Хотя есть последний ряд балкона, который пока тоже в основном свободен, он по 305

тысяч. И эти три сотни, пожалуй, еще можно выложить из кошелька. С другой стороны,

стоит ли забираться так высоко, чтобы почти ничего не увидеть? Уж лучше в таком случае смотреть и слушать Анну по телевизору. Кстати, недавно по российскому каналу «Культура» транслировали в записи оперу «Аиду» из Зальцбурга. Такое наслаждение ее тончайшее, прозрачное пиано, ее артистизм!..

Конечно, услышать ее вживую – счастье для меломанов, но они, как правило, не имеют даже официальной средней месячной зарплаты, которая объявлена в Минске в размере 1512,8 рубля. И даже если имеют, то не каждый может половину или две трети отдать за концерт в опере.

Концерт Анны Нетребко – мероприятие коммерческое, хоть и проходит на сцене государственного театра. Он организован агентством Berin Iglesias Art, которое часто привозит в Минск исполнителей с мировой славой. Понятно, что не вся выручка

идет в карман артистов, что не только их гонорар формирует такие цены. Но, как видим, Минск к высокой ценовой политике не готов. Хотя в Москве билеты на концерт певицы стоят и того дороже – от тысячи долларов и выше. Не говоря уже о Нью-Йорке, Лондоне, Вене, Париже…