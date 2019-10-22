Нежность, «пропитанная горечью»: поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза признали самым запоминающимся в истории

Эксперты назвали самый запоминающийся поцелуй за всю историю Великобритании. На первом месте британского рейтинга от History Channel оказался королевский поцелуй, «пронизанный горечью». Об этом сообщило издание Daily Mail.

History Channel предложил британцам поучаствовать в интересном рейтинге и назвать самый яркий и запоминающийся поцелуй знаменитой личности. Нежность, «пропитанная горечью». На первом месте оказался свадебный поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза в день их свадьбы на балконе Букингемского дворца.

На втором месте рейтинга — поцелуй принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Поцелуй принца Гарри и Меган Маркл, который состоялся в день бракосочетания герцогов также на ступенях перед часовней Святого Георгия, оказался лишь на третьей строчке рейтинга.

Забавно, но в рейтинг попал поцелуй Леди и Бродяги из одноименного мультфильма 1955 года. Мультипликационные герои ели спагетти и их губы соприкоснулись, когда они доедали одну макаронину.

Пятерку замыкает легендарный фотосюжет: моряк, целующий девушку на Таймс-сквер в Нью-Йорке после победы во Второй мировой войне.

Фото с сайта ОНТ