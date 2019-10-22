Во время строительных работ была найдена бутылка от шампанского с посланием из прошлого.

Находку обнаружили во время демонтажа гранитных плит возле монумента.

В бутылке была записка и две советские монеты номиналом «1 копейка». Отмечается, что бумага плохо сохранилась. Часть текста невозможно восстановить. Из текста можно понять, что бригада строителей Емельянова из 13 человек рассказывает о работе и сколько они получили за свой труд. Отчетливо видно только дату «5 ноября». Напомним, что сейчас в Минске проходит капитальный ремонт площади Победы.