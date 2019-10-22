Десятый международный конкурс научно-технических работ школьников «Ученые будущего», который проходил в Москве, считается крупнейшим соревнованием по научно-проектной деятельности среди старшеклассников.

На победу в конкурсе претендовали более тысячи участников, но на очный этап организаторы пригласили только около ста человек. Все они из разных уголков мира — России, Беларуси, Китая, Сербии, Тайваня.

Проекты ребят оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, иностранные ученые, представители организаций-партнеров конкурса.

Среди призеров соревнования оказался и представитель Минщины — учащийся гимназии № 1 г. Жодино Ярослав Якубовский. Парень представил на суд жюри свою исследовательскую работу «Изучение скользящего разряда по поверхности жидкости». За нее парень получил высокую награду — диплом второй степени.

— Больше всего на фестивале мне запомнилось общение. Конкурсанты не соперники, а друзья, а члены жюри — очень интересные собеседники, которые проявляют неподдельный интерес к твоей работе, азартно спорят о полученных результатах и дают ценные советы по улучшению проекта, — отметил он. — Слова «Нет ничего невозможного!» с постера фестиваля действительно становятся реальностью.

Над своей работой Ярослав трудился около года, сначала представлял ее на областном этапе конкурса исследовательских работ, затем на республиканском, постоянно ее дорабатывал, ставил новые эксперименты. Свои исследования проводил под руководством учителя физики своей гимназии Эллы Якубовской.

— Конкурс «Ученые будущего» очень серьезный и пробиться на него достаточно тяжело. Лично нам это удалось впервые, — рассказала Элла Якубовская. — Мы оставили заявку, прислали к ней, согласно правилам, тезисы, сняли минутный видеоролик, где Ярослав рассказывал про свою работу. Через некоторое время к нам пришел ответ с приглашением на очный этап. Он проходил в течение трех дней, это был стендовый доклад. Основное условие — работу ребенок должен выполнить сам. Рассчитывали ли на что-то? Надеяться, конечно, надеялись, но уровень участников был высокий. Поэтому, когда объявили результаты конкурса, были очень рады диплому второй степени. И даже если бы нам не дали никакого призового места, просто побывать на этом фестивале науки — уже большое дело. Это действительно грандиозное событие, где можно почерпнуть много новых знаний.

Дополнительно

Конкурс проходил в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». Участники имели уникальную возможность послушать лекции именитых ученых со всего мира, в том числе лауреатов Нобелевской премии, поучаствовать в телемостах с Международной космической станцией, Европейской организацией по ядерным исследованиям ЦЕРН, арктической станцией, а также побывать на экскурсиях, посетить мастер-классы, кинопоказы, научные шоу-программы и многое другое. Девиз фестиваля — «Прикоснись к науке!».