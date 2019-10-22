В польском пункте пропуска «Кузница» задержали 41-летнюю гражданку Беларуси, которая пыталась въехать в Беларусь на BMW X5, сообщает Sputnik.by со ссылкой на пограничную службу Польши.

Польские пограничники решили тщательно исследовать автомобиль, на котором ехала белоруска, – при более детальном осмотре было обнаружено, что на BMW X5 2015 года выпуска видоизменен VIN-номер.

Женщину опросили в качестве свидетеля и отпустили, а автомобиль стоимостью в 43 тысячи долларов передали полиции в приграничной Сокулке для дальнейшего расследования.