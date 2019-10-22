Беларусь сейчас не обсуждает новую программу с Международным валютным фондом, сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям «БАНКИТ», передает БЕЛТА.

«Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом», — сказал Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров по новой программе с МВФ.

Белорусская делегация 16-18 октября находилась с визитом в Вашингтоне для участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка. «В ходе визита мы обсуждали вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране, и будущего прогноза на следующие годы. На следующей неделе ожидается миссия МВФ, где мы еще раз уточним наши оценки — текущие и относительно прогноза. В начале следующего года будет миссия по Статье IV», — пояснил зампред Нацбанка. Отвечая на уточняющие вопросы касательно встречи с МВФ, Дмитрий Калечиц добавил: «Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономической политики, плюс вопросы технической поддержки».

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Беларусь планирует во время визита в Вашингтон обсудить с Международным валютным фондом итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ для поддержки структурных изменений.