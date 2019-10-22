Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил отношения Беларуси и Евросоюза на встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Глава беларусского МИД высказал надежду, что Берлин будет активно поддерживать расширение сотрудничества между Беларусью и ЕС, в том числе в части разработки и подписания базового соглашения с Евросоюзом, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Беларусь не первый раз поднимает вопрос о заключении базового соглашения с ЕС. В феврале этого года премьер-министр Сергей Румас призывал как можно скорее заключить соглашение, в июне Макей заявил, что переговоры по документу должны стать приоритетом в двусторонних отношениях Беларуси и ЕС на ближайшее будущее.

Макей также встретился с председателем Комитета Бундестага по международным делам Норбертом Рёттгеном, с которым обсудил международную и региональную безопасность, трансатлантическое и европейское сотрудничества. На встрече с членами Германско-беларусской парламентской группы Бундестага стороны обменялись мнениями об отношениях Беларуси с Германией и ЕС.

Также прошла встреча с исполнительным директором Восточного комитета – Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Уте Кохловски-Каджая и представителями деловых кругов ФРГ. Стороны обсудили увеличение товарооборота между странами. Макей пригласил немецких инвесторов в индустриальный парк «Великий камень» и ПВТ.