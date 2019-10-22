Основная валюта — российский рубль.

Беларусь и Россия завершают создание двусторонней системы финансовых расчётов, которая не предусматривает использование международной платежной системы SWIFT, сообщил журналистам во вторник в Минске на полях форума БАНКИТ председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Олег Коробьин.

«Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT», — сказал Коробьин.

«Это фактически альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов. И из России в пользу белорусских банков минуя SWIFT», — отметил он.

«Это было политическое решение двух центральных банков для того, чтобы объединить системы расчетов», — пояснил Коробьин.

Он сообщил, что «двусторонняя система передачи финансовых сообщений находится в высокой степени готовности, до конца года мы планируем ее запустить, реально — ноябрь-декабрь». «Все разрешения уже получены, сейчас идет процесс объединения всех модулей системы в единое целое», — добавил Коробьин.

По словам, целью создания системы было упрощение и удешевление расчетов между предприятиями Беларуси и России. Основной валютой расчетов станет российский рубль.

Участие белорусских предприятий и банков в создаваемой системе расчетов будет «конечно, на их усмотрение», отметил руководитель БМРЦ. «Законодательных актов в этой части (обязанности использовать систему — ИФ) не принято», — добавил он.