Белоруска Арина Соболенко с победы начала выступление на Малом итоговом турнире ВТА, проходящем сейчас в китайском Чжухае. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Арина 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

WTA Elite Trophy Zhuhai

Малый итоговый турнир ВТА, Чжухай, Китай

Призовой фонд — 2 419 844 доллара

Арина Соболенко (14 ВТА, Беларусь) — Мария Саккари (22 ВТА, Греция) — 6:3, 6:4

Также в группе «Роза» выступает бельгийка Элиз Мертенс. Спортсменка, занявшая в трио первое место, выходит в полуфинал.