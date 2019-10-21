Премьер-министр Беларуси Сергей Румас завтра направится в Москву. Он проведет переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского Совмина.

Планируется, что Сергей Румас также примет участие в международном форуме по инновациям, который состоится в Сколково.

Тематика переговоров с Дмитрием Медведевым не называется. Однако наиболее актуальными вопросами белорусско-российских отношений сейчас является подготовка дорожных карт в рамках программы интеграции. Они должны быть готовы к декабрю. При этом открытыми остаются и вопросы цены на газ для Беларуси в 2020 году, цены нефти, схемы с ее перетаможкой, доступа на рынок РФ для отечественного продовольствия.

В пятницу стало известно, что у сторон уже есть разногласия по поводу дорожных карт. Как заявил первый вице-премьер Александр Турчин, они были урегулированы. Правда, что это за разногласия и по каким именно направлениям он возникли, также не сообщалось.

Судя по всему, Сергей Румас на этой неделе побывает в Москве дважды. По информации исполкома СНГ, 25 октября в российской столице должно состояться заседания Совета глав правительств СНГ, на который будет вынесена концепция сотрудничества в области цифрового развития и план первоочередных мер по ее реализации.