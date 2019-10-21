Сегодня начинаются выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва по ТВ и радио, сообщает БЕЛТА.

Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получили возможность выступить на телеканале «Беларусь 3», а по Минской области – на СТВ.

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого ограничена пятью минутами. По телевидению они будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение — 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3».

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделит «Радио-Минск», по Минской области — радиостанция «Минская волна». Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.

Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании. Эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату.

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.