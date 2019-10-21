Сегодня утром в пиццерии в Минске загорелась бытовая техника, сообщили в МЧС.

В 08-07 на номер «101» от диспетчера сектора мониторинга «Молния» поступило сообщение о загорании в кафе «Васильки» в ТРЦ «Галилео» по ул.Бобруйской,6.

Через три минуты подразделение МЧС прибыло к месту вызова, признаков горения не наблюдалось.

Выяснилось, что на четвертом этаже семиэтажного здания произошло загорание бытовой техники в помещении кухни пиццерии «Пицца Темпо». В здании сработала система передачи извещений о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения, в результате чего возгорание ликвидировано до прибытия спасателей.

Никто не пострадал, эвакуация не проводилась, рабочий день у работников пиццерии начинается с 10 часов.